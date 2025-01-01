​Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетит Пермский край с рабочим визитом Его приезд ожидается 30 апреля Поделиться Твитнуть

ТАСС

В среду, 30 апреля, в Пермь планирует прибыть ​помощник президента РФ, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Звезда».

Целью его визита станет решение вопросов, связанных с подбором кадров для ключевых направлений научно-технического развития.

Предыдущий приезд Андрея Фурсенко в Пермь состоялся в сентябре прошлого года. В рамках той поездки он ознакомился с обновлённым зданием политехнического колледжа им. Славянова, а также посетил краевую музыкальную школу.

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