Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетит Пермский край с рабочим визитом
Его приезд ожидается 30 апреля
В среду, 30 апреля, в Пермь планирует прибыть помощник президента РФ, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Звезда».
Целью его визита станет решение вопросов, связанных с подбором кадров для ключевых направлений научно-технического развития.
Предыдущий приезд Андрея Фурсенко в Пермь состоялся в сентябре прошлого года. В рамках той поездки он ознакомился с обновлённым зданием политехнического колледжа им. Славянова, а также посетил краевую музыкальную школу.
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