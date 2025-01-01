В Прикамье крупнейший розарий перешёл новому владельцу Его выкупил бизнесмен Антон Лапин Поделиться Твитнуть

В Пермском крае крупнейшего производителя цветов ООО «Интеллектагро», работавший под брендом FreskaRosa, купил пермский предприниматель Антон Лапин. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на этот факт обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ценные бумаги компании под обременением, залогодержатель — финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева.

Бизнесмену Лапину принадлежит ООО «ТОП», которое занимается ресторанным бизнесом и доставкой питания. Кроме этого, предприниматель владеет компанией «Фвайн», ведущей деятельность по розничной торговле пищевыми продуктами и табачными изделиями.

Напомним, современный тепличный комплекс по выращиванию роз площадью 2,3 тыс. кв. м появился в Осинском районе в 2010 году. Объём инвестиций в строительство составил более 51 млн руб. Первый посадочный материал для комплекса завезли из Голландии. Сообщалось, что проектная мощность комплекса на тот момент составляла более 354 тыс. роз в год.

Весной прошлого года тепличный комплекс выставили на продажу. Его бывшими собственниками были основатель «Промобота» Алексей Южаков и депутат краевого парламента Юрий Борисовец, контролирующий ГК «РИАЛ».

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