В Перми на Первомай и День Победы запустят ночную электричку Жители отдалённых районов смогут добраться на ней из центра города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сразу после завершения праздничных мероприятий 1 и 9 мая пермяки смогут уехать на ночной электричке, которую специально запустят в эти дни. Об этом рассказали в пресс-службе Пермской пригородной компании.

В частности, движение электрички привяжут к окончанию праздничного салюта. Для горожан, которым надо добраться до дома из центра, запустят электропоезд № 6060/6059 Пермь II — Лёвшино — Пермь II.

В 23:20 ночная электричка отправится со станции Пермь II и далее проследует с остановками Пермь I, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодёжная, КамГЭС, Лёвшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. На Пермь II она вернётся в 00:50.

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