В Прикамье представлены тройки претендентов на Строгановскую премию Имена победителей объявят 25 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правление РОО «Пермское землячество» в своих социальных сетях опубликовало шорт-лист претендентов на Строгановскую премию по восьми номинациям. Тройки лидеров определены по итогам интернет-голосования, которое проходило до 20 апреля. Абсолютный победитель будет объявлен позже, его ждёт специальный приз на торжественной церемонии.

Отметим, что в этом году на Строгановскую премию было подано рекордное количество заявок — 117. В 2024 году комиссия рассмотрела 79 кандидатур, а годом ранее — 67.

В номинации «За честь и достоинство» в тройку претендентов на победу вошли:

• Радик Ахметчин, ветеран СВО, инвалид, за боевые заслуги награждён двумя орденами Мужества;

• Владимир Костицын, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный профессор ПГНИУ;

• Геннадий Кузьмицкий, профессор, доктор технических наук, кавалер орденов Дружбы, Почёта, лауреат государственных премий, возглавлявший в течение 15 лет крупнейшее оборонное предприятие края — «Пермский пороховой завод».

В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения культурного наследия Прикамья»:

• Любовь Николаева, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации — хореографического ансамбля «Солнечная радуга»;

• Владимир Печёнкин, певец, солист фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа, организатор Благотворительных концертов для воинов СВО;

• Татьяна Санникова, генеральный директор ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния», заслуженный работник культуры РФ.

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи»:

• Николай Братухин, генерал-майор, начальник ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище», кавалер ордена «За военные заслуги», ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Дмитрия Донского III степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

• Александр Корзняков, заслуженный учитель Российской Федерации, основатель и куратор пермской физико-математической школы №146 с углублённым изучением математики, физики, информатики;

• Елена Кычева, почётный работник общего образования, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова».

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности»:

• Анастасия Гилёва, руководитель Общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»;

• Павел Милюков, основоположник общественной инициативы по организации в Перми краевой специальной музыкальной школы, её организатор и художественный руководитель. Внесён в тройку согласно решению Правления при утверждении лауреатов по шести номинациям от 20.06.2024, в связи с открытием музыкальной школы в 2024 году;

• Ольга Яковлева, педагог школы №9 им. А.С. Пушкина, лидер школьного добровольческого движения страны и Пермского края, на протяжении 30 лет возглавляющая отряд «Доброхоты».

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении»:

• Андрей Белоусов, почётный авиастроитель, генеральный директор АО «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» (АО «Редуктор-ПМ»);

• Александр Редекоп, генеральный директор АО ППМТС «Пермснабсбыт», почётный член Пермской ТПП;

• Андрей Ронзин, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, организатор здравоохранения, главный врач ГАУЗ ПК «ГКБ №4», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В номинации «Лидер малого и среднего бизнеса»:

• Евгений Овчаров, генеральный директор Parma Technologies Group, российский разработчик и поставщик решений для цифровой трансформации государственных и коммерческих организаций;

• Анна Салимова, генеральный директор ООО НПП «ТИК»;

• Иван Шаравьев, председатель Совета директоров группы компаний «Ирень».

В номинации «За высокие достижения в науке и технике»:

• Татьяна Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой офтальмологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера;

• Ирина Кирщина, доктор фармацевтических наук, доцент, профессор кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России;

• Роман Пономарёв, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий Молодёжной лабораторией интегральной фотоники ПГНИУ, ведущий научный сотрудник, доцент физико-математического института ПГНИУ.

В номинации «За высокие достижения в спорте»:

• Татьяна Лодочникова, заслуженный тренер России, кавалер ордена Почёта, тренер-преподаватель по спорту лиц с поражением ОДА в ГБУ ПК «ЦСП по адаптивным видам спорта», тренер Евгения Торсунова, двукратного паралимпийского чемпиона;

• Алина Лягаева, член сборной Пермского края и России по триатлону, а также в сборной Пермского края по лыжным гонкам. Чемпион Первенства мира по зимнему дуатлону, чемпион Первенства мира по зимнему триатлону в Италии 2025 года;

• Алексей Никифоров, президент Пермской краевой общественной организации «Гандбольный клуб Пермские медведи».

Как отметили в «Пермском землячестве», победитель специальной номинации «Лидер общественного голосования» будет назван позже.

Итоговое решение по победителям в каждой номинации будет принято 25 мая на церемонии вручения Строгановской премии в Москве.

Напомним, в этом году Строгановская премия отмечает свой 20-летний юбилей. Сумма вознаграждения для победителей увеличена с 500 до 750 тыс. руб. Кроме денежного приза, победитель получит бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный знак.

Строгановская премия — общественная награда за высокие достижения в различных сферах деятельности людей, прославивших своими делами Пермский край и его жителей.

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