Алёна Бронникова Пермская ГК «Мегаполис» построит новый дом в Балатово Площадь объекта составит около 8 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми, за школой «Петролеум+», планируется построить новый жилой дом. Речь идёт о земельном участке по ул. Одоевского, 18а, где ранее находился детский сад, в границах улиц Одоевского, Мира и Качалова.

Фото: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории. Подготовить документацию за счёт собственных средств в течение двух лет должна структура «Мегаполиса» — ООО СЗ «ПЗТИ».

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта: размещение объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 7 875 кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — сообщается в приказе.

Согласно данным публичной кадастровой карты, на участке площадью 4,9 тыс. кв. м разрешено возведение многоквартирных жилых домов. На портале ИСОГД указано, что участок входит в границы среднеэтажной жилой застройки Ж-2.

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