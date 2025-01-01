За первый квартал 2025 года в бюджет Перми поступило 12,4 млрд рублей Это на 5,7% больше плановых показателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Перми за первые три месяца 2025 года поступило 12,4 млрд руб. План исполнен на 105,7%. Об этом сообщили в городской администрации.

Налоговые поступления составили 4,4 млрд руб., что выше плана на 3%. Неналоговые доходы поступили в объёме 1,9 млрд руб., что на 14,6% выше планового показателя. Безвозмездные поступления в казну превысили 6 млрд руб. (105,1%).

Сумма расходов городского бюджета с января по март 2025 года достигла 11,9 млрд руб. Это меньше плановых показателей на 2%.

Профицит бюджета сложился на уровне 521 млн руб.

Муниципальный долг равен 2,8 млрд руб.

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