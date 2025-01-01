После обильного снегопада в Пермский край пришло наводнение Пермяки с трудом передвигаются по улицам из-за огромных луж Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

С 29 апреля после мощнейшего снегопада в Прикамье началось активное таяние снега. Вода скапливается на городских улицах и зачастую превращается в непреодолимое препятствие для пешеходов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пользователей соцсетей.

С утра вторника пермяки и жители других территорий края публикуют фото наводнения. Труднее всего переходить проезжую часть, так как в местах соприкосновения с тротуарами скопилось много воды.

В Перми сообщают о полностью затопленной площади Восстания, об «озёрах» на ул. Хабаровской, в д. Кондратово и других местах. На ул. Гашкова люди даже не могут подойти к своим машинам, потому что скопилось много растаявшего снега.

Кроме того, фотографии и видео потопа публикуют жители Березников. Автомобили с трудом передвигаются по улицам из-за обилия луж.

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