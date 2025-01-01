В Прикамье в стадии строительства находятся 1,8 миллиона квадратных метров жилья В отрасли занято 120 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото: Ассоциация «Пермские строители»

В Перми состоялось совещание застройщиков многоквартирного жилья Пермского края и руководителей профильных министерств, курирующих строительную отрасль, под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Министр строительства региона Артём Габдрахманов отметил, что строительная отрасль остаётся драйвером экономики: в 2024 году в Пермском крае введено 1,7 млн кв. м жилья. В стадии возведения находится ещё 1,8 млн «квадратов», а общая занятость в строительстве составляет 120 тыс. человек.

Активно взаимодействует с органами власти Ассоциация «Пермские строители»: идёт формирование информационной повестки, объединяются усилия для выработки совместных оперативных решений, направленных на решение проблем, стоящих перед строительным комплексом.

Виктор Суетин, председатель Совета ассоциации «Пермские строители», генеральный директор АО «СПК»:

— Мы активно работаем с профильными министерствами, благодарим их за эффективное взаимодействие, особенно за ту деятельность, которая ведётся в части популяризации рабочих профессий, и позитивные изменения уже очевидны. Однако на заседании мы постарались обозначить также и ключевые вызовы, стоящие перед застройщиками: рост нагрузки в части банковских комиссий, в том числе, в силу необходимости компенсаций процентов по льготной ипотеке, усиление потребительского экстремизма по квартирам, реализуемым по договорам купли-продажи, негативная динамика стоимости технических присоединений к инженерным сетям. Отдельно надо отметить глубокую вовлечённость губернатора региона в решение отраслевых задач. Это вселяет уверенность и оптимизм.

«Несмотря на текущие сложности, мы уверены, что открытый диалог с государством и финансовыми институтами позволит найти баланс между интересами всех участников рынка», — подчёркивает Борис Николаев, исполнительный директор Ассоциации «Пермские строители».

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