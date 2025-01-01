В Прикамье вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже автомобилей На скамье подсудимых оказались 8 человек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершилось судебное разбирательство по делу о крупном мошенничестве при реализации автомобилей, ущерб от которого составил 32 млн руб., сообщили в краевой прокуратуре.

Индустриальный районный суд Перми вынес обвинительный приговор восьми местным жителям. Они были признаны виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что инициатором схемы хищения средств у покупателей автомобилей в кредит была жительница Перми, чьё дело рассматривалось отдельно. Она вовлекла в преступную деятельность сотрудников крупного автосалона.

Злоумышленники, вводя кредитные организации в заблуждение, представляли заведомо ложные сведения о завышенной стоимости автомобилей и сумме необходимых заёмных средств, разницу между реальными и фиктивными данными они присваивали себе.

Таким образом, в период с 2018 по 2019 год они похитили у 180 граждан более 32 млн руб.

В ходе судебного процесса подсудимые отрицали свою вину.

Суд, принимая во внимание доводы государственного обвинителя, приговорил всех виновных к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 150 до 500 тыс. руб., а также ограничение свободы на срок от 1 до 2 лет. Трём осужденным женщинам была предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.

Иски потерпевших о возмещении ущерба были удовлетворены судом.

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