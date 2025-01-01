В Прикамье директор фирмы выплатил работникам зарплату только после вмешательства СК Семеро сотрудников в Очёрском округе сидели без денег, которые присвоил себе работодатель Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Очёре местные следователи завершили расследование уголовного дела против директора коммерческой фирмы по статье о полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты работникам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили в СК, в 2024 году директор фирмы по водоснабжению и водоотведению на территории п. Павловский не выплачивал заработную плату семи своим работникам. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Во время следствия подозреваемый полностью погасил долг, а также проценты за несвоевременные выплаты и компенсацию за моральный вред всем работникам организации. Сумма возмещённого ущерба составила более 650 тыс. руб.

В связи с полным возмещением причинённого вреда потерпевшим, уголовное дело в отношении руководителя фирмы прекращено.

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