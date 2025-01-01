В Перми готовят к открытию две плоскостные парковки Они разместятся у ДКЖ и на улице Окулова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 5 мая начнут работу две новые плоскостные парковки: одна возле дома №12 по ул. Окулова (зона тарификации № 201), а другая — неподалеку от ДКЖ (зона тарификации №302). Обе парковки оснастят системами автоматической фиксации нарушений, видеонаблюдением, необходимыми дорожными знаками и информационными стендами. Стоимость одного часа парковки составит 20 руб. Об этом напомнили в администрации города.

Парковка внутри жилой зоны на ул. Окулова, 12, будет открыта с 9 утра до 7 вечера ежедневно, за исключением выходных (субботы и воскресенья) и официальных праздников. Перехватывающая парковка у ДК железнодорожников будет доступна круглосуточно, каждый день, кроме праздничных.

Напомним, перехватывающие парковки предназначены для кратковременной стоянки автомобилей с целью дальнейшего перемещения по городу на общественном транспорте (автобусах, трамваях), с использованием индивидуальных средств передвижения (велосипедов, самокатов и т.п.) или пешком.

Как пояснил Дмитрий Артеменко, руководитель Пермской дирекции дорожного движения, на парковке у ДК железнодорожников можно оставить автомобиль на целый день, например, на 10 часов, заплатив при этом только за 4. Это обойдется в 80 руб., так как стоимость часа составляет 20 руб. в любое время суток. Важно помнить, что учитывается только время непрерывного пребывания. Если машина покинет парковку через 5 часов и вернется обратно, то отсчёт времени начнется заново, и оплата будет почасовой.

Специалисты Пермской дирекции дорожного движения напоминают автовладельцам о необходимости оплаты парковки в течение 20 минут после въезда (для многодетных семей и владельцев электромобилей, внесенных в соответствующий реестр, этот срок увеличен до 120 минут).

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