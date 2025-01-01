Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Наше наследие» посвятило целый номер Перми Журнал перезапущен после шести лет отсутствия Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Галкин/"Наше наследие"

28 апреля из печати вышел второй номер возрожденного журнала «Наше наследие» (12 +). Он почти полностью посвящён Перми.

Многостраничный журнал рассказывает о главных и самых очевидных феноменах, связанных с Пермью. Центральный материал выпуска — эксклюзивное интервью Теодора Курентзиса; его эффектное чёрно-белое фото размещено на обложке журнала. «Быть дирижёром — это не профессия, быть дирижёром — значит быть визионером, который хочет поделиться своими грёзами и мечтами с теми, у кого потерян путеводитель грёз», — в частности, говорит маэстро в интервью, которое взял у него главный редактор журнала Сергей Бурмистров.

Героем других интервью стали директор Пермской галереи Юлия Тавризян, директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк, директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова и её заместитель Юлия Глазырина, директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова. В журнале есть материалы о пермском периоде, пермском зверином стиле, пермской деревянной скульптуре. Очень подробно, в нескольких материалах, журнал говорит о пермской кухне: опубликованы интервью с бренд-шефом ресторана Вèlka Макcимом Тупицыным, с основателем кафе-музея «Пермская кухня» Алексеем Субботиным и с шеф-поваром «Чöскыт керку» Егором Хорошутиным.

Кроме того, редакция журнала пообщалась с сооснователем компании Promobot Олегом Кивокурцевым.

«Наше наследие» — культурно-исторический журнал, основанный академиком Дмитрием Лихачёвым. Издавался в 1988-2019 годах. В январе 2025 года вышел первый номер новой версии журнала, посвящённый Екатеринбургу и Свердловской области. В редакционный совет нового «Нашего наследия» вошли Константин Эрнст, Ольга Любимова, Михаил Швыдкой и директора главных российских музеев — Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Государственного исторического музея.

На сайте «Нашего наследия» опубликованы превью основных материалов номера. Полностью тексты можно прочитать, только купив журнал, в Перми это можно сделать в основных музеях.

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