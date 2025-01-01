В Прикамье закрыли работавшую в опасной близости от жилых домов пилораму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамские судебные приставы на 6 месяцев приостановили деятельность пилорамы в деревне Каменные Ключи Пермского края, об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что индивидуальный предприниматель организовал обработку древесины на участке, расположенном непосредственно в жилой зоне. Жители ближайших домов выразили недовольство из-за постоянного шума и потенциальной опасности, исходящей от производства. Один из жильцов обратился в контролирующие органы с просьбой проверить законность работы пилорамы.

Проверка, проведенная на месте, подтвердила, что деятельность предприятия осуществляется с нарушением ряда положений Земельного кодекса РФ и других нормативных актов. Предпринимателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, однако повторный осмотр показал, что никаких мер по исправлению ситуации предпринято не было, а объёмы заготовки древесины только увеличивались. Игнорирование требований контролирующих органов привело к судебному разбирательству.

В ходе судебного процесса установлено, что ответчик осуществлял коммерческую деятельность на земельном участке, предназначенном, согласно кадастровым документам, исключительно для ведения личного подсобного хозяйства. Также суд учёл несоблюдение санитарных и противопожарных норм в условиях плотной жилой застройки. Данные нарушения лишали граждан права на благоприятную окружающую среду и безопасные условия проживания. На основании установленных фактов суд принял решение о приостановке работы опасного производства до тех пор, пока предприниматель не обеспечит целевое использование земельного участка. На выполнение требований ему было отведено шесть месяцев.

Исполнительное производство о приостановлении деятельности пилорамы было незамедлительно возбуждено в отделении судебных приставов. Сотрудники ведомства выехали на объект, опечатали оборудование и уведомили владельца и персонал о запрете на дальнейшую работу. Должник был предупрежден о привлечении к административной ответственности в случае возобновления незаконной деятельности.

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