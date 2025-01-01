От укусов клещей в Прикамье пострадали 84 ребёнка Около 30% клещей оказались носителями болезни Лайма Поделиться Твитнуть

С начала эпидсезона в лечебные учреждения Пермского края поступило 338 обращений от жителей, столкнувшихся с присасыванием клещей, среди которых 84 случая зафиксированы у детей. Случаи укусов клещами зарегистрированы в 37 округах Прикамья, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Лидерами по количеству обращений являются Пермский МО (61 случай), Пермь (40 случаев), Кудымкарский МО (32 случая), Краснокамский ГО (23 случая), Кунгурский МО (17 случаев) и Чайковский ГО (16 случаев).

В 45% случаев присасывание клещей произошло на территории, прилегающей к дому, в 41% — во время посещения личных садовых участков, и в 14% — в лесной зоне.

Анализ клещей, извлечённых из пострадавших, показал, что 29,7% из них являются носителями иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 2,4% — моноцитарного эрлихиоза человека, а 0,5% — клещевого вирусного энцефалита.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание на важность профилактических мер. Специфическая профилактика включает вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививку можно сделать в любом медицинском учреждении после консультации с врачом. Полный курс вакцинации необходимо завершить не позднее, чем за 14 дней до поездки в регион, эндемичный по клещевому энцефалиту.

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