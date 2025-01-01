В минтербезе Прикамья призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте Велика вероятность схода снега и наледи с крыш домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Пермского гидрометеоцентра, 29 апреля в отдельных районах Пермского края возможно образование гололёда и гололедицы на дорогах. А в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края отметили высокую вероятность аварий на объектах ЖКХ, увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и ЛЭП, схода снега и наледи с крыш домов.

В связи с этим ведомство рекомендует всем жителям не ходить под кровлями домов и других строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, а владельцам автомобилей временно пересесть на общественный транспорт для передвижения по городу.

Напомним, 28 апреля Пермский край накрыл аномальный снегопад, который привёл к закрытию аэропорта, ограничению движения для грузовиков на трассе и многочисленным ДТП.

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