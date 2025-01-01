В Перми скончался почётный профессор психиатрии Иван Обросов Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми ушёл из жизни Иван Обросов, заслуженный профессор в области психиатрии, активный член Правления Российского общества психиатров и глава территориального отделения того же общества. Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Иван Фёдорович родился в д. Трошкова Юрлинского района, посвятил всю свою жизнь служению медицине. Окончив с отличием Кудымкарское медучилище, работал фельдшером в Елогском медпункте. Затем окончил Пермский медицинский институт.

Во время учёбы в институте занимал должность лаборанта на кафедре факультетской терапии, а в августе 1969 года стал ординатором кафедры психиатрии, после чего поступил в аспирантуру.

С 1995 года Иван Фёдорович возглавлял кафедру психиатрии факультета усовершенствования врачей Пермского государственного медицинского института. В 2004 году успешно защитил докторскую диссертацию, а в 2008-м получил звание профессора психиатрии.

До 2019 года руководил факультетом дополнительного профессионального образования в Пермском государственном медицинском университете им. Е.А. Вагнера.

Под его руководством были успешно защищены 8 кандидатских диссертаций и разработаны 26 методических рекомендаций, посвящённых актуальным вопросам психиатрии, наркологии и психотерапии.

Анастасия Крутень подчеркнула, что коллеги всегда ценили Ивана Фёдоровича за его внимательность, отзывчивость, высокий профессионализм и готовность помочь и дать совет. Он всегда был готов консультировать пациентов с самыми сложными психическими расстройствами.

Министр здравоохранения Пермского края выразила глубокие соболезнования семье и близким Ивана Фёдоровича Обросова.

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