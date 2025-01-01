В Прикамье прощаются с погибшим на СВО Сергеем Гордеевым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского округа

Во вторник, 29 апреля, состоятся похороны Сергея Гордеева, 37-летнего жителя Александровска, погибшего в ходе СВО. Информация об этом опубликована на официальном аккаунте городской администрации ВКонтакте.

Прощальная церемония с Сергеем пройдёт в городском Дворце культуры (ул. Ленина, 21а), с 9 до 11 часов. После церемонии тело бойца будет предано земле на городском кладбище.

Отмечается, что погиб Сергей 11 февраля 2025 года.

Власти выразили искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал погибшего. «Эта потеря — тяжёлый удар для всех нас. Светлая память и вечная слава герою!» — говорится в информации.

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