Владимир Путин объявил о прекращении огня в дни 80-летия Победы Российская сторона ожидает аналогичного шага от официального Киева Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

На официальном портале Кремля появилось заявление о том, что президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в честь 80-й годовщины Победы. В сообщении подчёркивается, что российская сторона ожидает аналогичного шага от официального Киева.

«По решению президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации В.В. Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — сказано в информации.

В заявлении также отмечается, что в случае нарушения перемирия со стороны Киева российские войска дадут соразмерный и действенный ответ. Кремль сообщает, что Москва вновь подтверждает свою готовность к мирному разрешению конфликта без предварительных условий, направленному на устранение коренных причин украинского кризиса, а также к конструктивному диалогу с международными партнёрами.

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