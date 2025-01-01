В Чернушинском округе Пермского края два агропредприятия обновили производства Модернизация стала возможной благодаря краевой поддержке Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Во время рабочего выезда в Чернушинский округ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова посетили два крупных агропромышленных предприятия муниципалитета.

Совхоз «Дружный» в с. Павловка, производящий свыше 6,7 тыс. т молока в год, является участником региональных программ государственной поддержки. По словам директора предприятия Юрия Дулесова, благодаря этому за последние два года совхоз модернизировал молочно-товарные фермы на 200 голов — инвестиции составили свыше 11 млн руб. Кроме того, при поддержке региона в прошлом году предприятие приобрело более 200 голов коров редкой для Прикамья джерсийской породы, чьё молоко отлично подходит для дальнейшей переработки в сыры и сливочное масло.

Ещё одно предприятие-участник региональных программ поддержки — «МаСКо» в Чернушке, которое инвестировало более 47 млн руб. в запуск нового цеха по производству четырёх групп сыров: голландской, костромской, швейцарской и итальянской (пармезан). Плановая мощность новой линии — 4 тыс. тонн сыра в год. Ввод нового производства позволил создать 60 дополнительных рабочих мест.

Кроме того, в прошлом году ООО «МаСКо» прошло отбор на реализацию инвестиционных проектов, направленных на возмещение затрат на маркировочное оборудование на федеральном уровне.

«Мы стремимся к достижению национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным, и выполнению задач, которые поставил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. К 2030 году необходимо увеличить выпуск сельхозпродукции минимум на 25%. Для этого необходимо развивать предприятия по производству и переработке молока, такие как совхоз «Дружный» и «Маско». Наша задача — совместно реализовывать инвестиционные проекты, в частности по модернизации молочно-товарных ферм», — отметила Анна Быкова.

Она добавила также, что важным направлением деятельности краевых властей является привлечение кадров: «С 2025 года наш регион участвует в новом федеральном проекте «Кадры АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одна из мер поддержки — возмещение затрат на оплату труда и проживания студентов, заключению ученических и целевых договоров».

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