В рейтинге платёжной дисциплины бизнеса Пермский край занял 36 место Уровень просроченных кредитных обязательств достиг 2,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно рейтингу платёжной дисциплины предприятий, составленному РИА Новости, Пермский край оказался на 36-й позиции среди российских регионов.

На начало марта 2025 года в Прикамье уровень просроченных кредитных обязательств достиг 2,2%. Лучшие показатели в плане минимальной задолженности демонстрируют Чукотский АО и Магаданская область, возглавляющие список. В конце рейтинга расположились Республика Дагестан и Ненецкий АО.

За прошедший год корпоративный кредитный портфель в Пермском крае увеличился на 9,8%. Доля региона в общероссийском объёме корпоративных займов составила 1,39%.

Аналитики отмечают общую тенденцию, указывающую на то, что компании в регионах Дальнего Востока проявляют большую ответственность при осуществлении платежей.

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