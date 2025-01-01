В рейтинге платёжной дисциплины бизнеса Пермский край занял 36 место
Уровень просроченных кредитных обязательств достиг 2,2%
Согласно рейтингу платёжной дисциплины предприятий, составленному РИА Новости, Пермский край оказался на 36-й позиции среди российских регионов.
На начало марта 2025 года в Прикамье уровень просроченных кредитных обязательств достиг 2,2%. Лучшие показатели в плане минимальной задолженности демонстрируют Чукотский АО и Магаданская область, возглавляющие список. В конце рейтинга расположились Республика Дагестан и Ненецкий АО.
За прошедший год корпоративный кредитный портфель в Пермском крае увеличился на 9,8%. Доля региона в общероссийском объёме корпоративных займов составила 1,39%.
Аналитики отмечают общую тенденцию, указывающую на то, что компании в регионах Дальнего Востока проявляют большую ответственность при осуществлении платежей.
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