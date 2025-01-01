В Перми 73% офисных работников сталкиваются с переработками Поделиться Твитнуть

Среди пермских офисных работников 73% признались, что им приходится задерживаться на работе, причём 31% сталкиваются с этим постоянно, а 42% — время от времени. Об этом сообщает SuperJob.

Более половины (60%) респондентов испытывают необходимость подтверждать свою ценность для компании: 19% делают это часто, а 41% — эпизодически. Интересно, что среди тех, кто регулярно работает сверхурочно, доля ощущающих необходимость доказывать свою полезность выше (35%). Они считают, что отсутствие демонстрации эффективности может привести к недооценке со стороны работодателя и, как следствие, к потере премий и неповышению заработной платы. В то же время, среди тех, кто покидает офис в установленное время, половина не испытывает подобного беспокойства.

Подавляющее большинство (90%) работников ощущают доверие со стороны руководства: 34% абсолютно уверены в этом, а 56% скорее уверены. Примечательно, что уверенность в лояльности начальства чаще выражают те, кто не испытывает потребности доказывать свою эффективность (45%), и те, кто регулярно перерабатывает (42%).

Исследование указывает на то, что переработки отчасти компенсируют возможность работы из дома. Систематические переработки чаще встречаются среди офисных сотрудников, работающих по гибридному графику (37%). Именно они чаще выражают обеспокоенность по поводу своей эффективности. Аналогичные опасения разделяют и сотрудники, работающие удалённо. Однако, среди удалённых работников и сотрудников на гибридном графике выше доля тех, кто полностью уверен в доверии руководства (43% и 40% соответственно).

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