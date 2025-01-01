Подготовка к весенне-полевым работам в Пермском крае идёт в штатном режиме До аграриев региона доведено 38% субсидий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подготовка к весенне-полевым работам в Пермском крае стала одной из основных тем повестки выездного заседания регионального правительства в Чернушинском округе.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин напомнил, что в прошлом году посевная сопровождалась сложными погодными условиями, но по итогам года агропромышленный комплекс региона показал достойный результат, благодаря, в том числе, своевременно доведённым до сельхозпроизводителей мерам поддержки.

«В этом году мы увеличиваем посевные площади почти на 2 тыс. га. Сейчас важно, чтобы к моменту выхода на поля была обеспечена полная готовность всех материально-технических ресурсов. В необходимых объёмах закуплены минеральные удобрения, средства защиты растений и семенной материал, подготовлена техника», — сообщил Дмитрий Махонин.

Глава краевого министерства агропромышленного комплекса Анна Быкова отметила, что ежегодно на развитие сельского хозяйства Прикамья в бюджете предусмотрено более 3 млрд руб., не менее 50% из которых доводят до аграриев до начала весенне-полевых работ. По данным на 16 апреля, сельхозпроизводителям было направлено 38% средств — свыше 1,2 млрд руб.

Министр подчеркнула, что подготовка к посевной кампании в регионе идёт в штатном режиме, при благоприятных погодных условиях аграрии выйдут в поля с 6 мая.

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