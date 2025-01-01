Летевший из Перми в Санкт-Петербург самолёт приземлился в Архангельске В Пулково вводился план «Ковёр» Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

По информации, полученной perm.aif.ru от одного из пассажиров, рейс Smartavia 5N 584, следовавший из Перми в Санкт-Петербург, совершил посадку в Архангельске из-за введения плана «Ковёр» в аэропорту Пулково.

Согласно расписанию международного аэропорта Пермь, вылет этого рейса был запланирован на 07:35. Однако отправление задержали до 08:10 из-за технических работ, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Пассажир сообщил, что при подлёте к Санкт-Петербургу стало известно об введении плана «Ковёр» в Пулково. В результате воздушное судно около часа кружило над городом, после чего было перенаправлено в аэропорт Архангельска. В настоящее время пассажиры находятся на борту, ожидая дозаправки.

По последним данным, аэропорт Санкт-Петербурга возобновил свою работу и принимает рейсы. На онлайн-табло Пулково указано, что прибытие рейса 5N 584 (теперь с отправлением из Архангельска) ожидается в 11:25 по местному времени.





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