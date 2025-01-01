Дмитрий Егоров вступил в должность председателя Мотовилихинского суда Перми Указ о его назначении был подписан 17 апреля Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В понедельник, 28 апреля, в Перми состоялось торжественное мероприятие, посвящённое официальному вступлению в должность нового председателя Мотовилихинского районного суда Дмитрия Егорова. Он был назначен на этот пост Указом президента РФ от 17 апреля.

Александр Суханкин, председатель Пермского краевого суда, представил Дмитрия Егорова сотрудникам суда и поздравил с назначением.

К поздравлениям присоединились Игорь Челомбицкий, начальник Управления Судебного департамента в Пермском крае, и руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей.

В ответном слове Егоров выразил благодарность всем присутствующим, отметив, что 28 апреля – особенный день для него, поскольку ровно два десятилетия назад, 28 апреля 2005 года, он принёс присягу и начал свою карьеру в качестве мирового судьи.

Как рассказали в пресс-службе краевого суда, Дмитрий Егоров родился в 1977 году в Дмитровграде Ульяновской области. В 1998 году завершил обучение в Юридическом институте МВД России по специальности «юриспруденция». Общий стаж работы по юридической специальности составляет 26 лет, из которых 20 лет – в должности судьи.

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