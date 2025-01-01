Сотрудница птицефабрики в Прикамье отсудила у предприятия 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае сотрудница птицефабрики смогла взыскать с предприятия 200 тыс. руб. в качестве морального вреда только после обращения в суд.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю, женщина обратилась с иском в суд к птицефабрике, где была официально трудоустроена и получила производственную травму.

Инцидент случился, когда сотрудница проходила через санпропускник, где поскользнулась на кафельной плитке. Женщина упала и получила двухлодыжечный перелом со смещением. В связи с этим она длительное время лечилась, но даже после восстановления не может долго выполнять физические нагрузки, стоя на ногах, а также носить обувь на каблуке и полноценно трудиться в огороде.

Как установил суд, травму сотрудница птицефабрики получила из-за того, что работодатель ненадлежащим образом обеспечил безопасные условия труда. Поэтому по решению суда предприятие обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.

Приставы наложили арест на расчётные счета юрлица. После этого руководство предприятия в кратчайшие сроки выплатило работнице положенную компенсацию.

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