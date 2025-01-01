Бизнесмен из Прикамья похитил выделенные по нацпроекту «Культура» 11,4 млн рублей Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено следствие по делу о хищении средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура». Житель региона обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с июня 2022-го по январь 2024 года руководитель коммерческой организации в Бардымском округе, злоупотребляя своим должностным статусом, совместно с неустановленными следствием лицами, заранее договорившись, совершили хищение денежных средств из корыстных побуждений. Общая сумма похищенных средств составила 11 125 620 руб. Деньги были выделены из государственного бюджета Российской Федерации на реализацию билетов на 10 культурно-развлекательных мероприятий по «Пушкинским картам», которые так и не состоялись. Помимо этого, были похищены денежные средства, принадлежащие АО «Почта Банк», на сумму 372 600 руб.

В следкоме добавили, что в ходе следствия обвиняемый добровольно вернул более 150 тыс. руб. По ходатайству следствия, суд арестовал его имущество на сумму более 2,8 млн руб.

Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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