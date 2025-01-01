На шоссе Космонавтов в Перми загорелся склад с пластиковыми трубами Пожарные локализовали огонь на площади 500 «квадратов», не допустив распространение огня Поделиться Твитнуть

Утром 28 апреля в Перми вспыхнул пожар в складском помещении на ш. Космонавтов. Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:11.

К месту незамедлительно выехали 44 огнеборца и 14 единиц спецтехники, в том числе 27 человек личного состава и 8 спецмашин от МЧС.

Как выяснилось, произошло возгорание пластиковых труб в складском помещении. Никто не погиб и не пострадал, а спасатели не допустили распространение огня на соседнее здание.

«Пожар локализован в 09:02. Тушение продолжается», — отметили в МЧС по региону.

Предварительно, площадь пожара составила 500 кв. м.

UPD. В МЧС по Прикамью сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 9:48.

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