В четырёх школах Перми стартовал капитальный ремонт В пятой ведётся работа по заключению контракта с подрядчиком Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В 2025 году в Перми будет проведён капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». Обновления ждут школы: №1 (ул. Калинина, 19), «Мастерград» (ул. Костычева, 33), «Петролеум+» (ш. Космонавтов, 195), №36 (ул. Лукоянова, 6) и №28 (ул. Луначарского, 4). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В четырёх школах («Мастерград», «Петролеум+», №1 и 36) работы уже начались. Строители проводят демонтаж старых конструкций, выравнивание стен и потолков, замену электропроводки, а также обработку конструкций огнезащитным составом. В отношении школы №28 ведётся работа по заключению контракта с подрядчиком.

Финансирование проектов осуществляется при поддержке городских и краевых властей, а также за счёт средств федеральной программы.

Помимо этого, в рамках той же федеральной программы запланирован капитальный ремонт детского сада №312 (ул. Героев Хасана, 13а). За счёт городского бюджета будут отремонтированы школы №76 (ул. Гусарова, 4) и №122 (ул. Льва Толстого, 12), а также детсад «Карусель» (ул. Полины Осипенко, 57а). Продолжаются работы в школе №132 (ул. Баумана, 27) и детсаду «Компас» (ул. Чехова, 18), которые будут завершены в 2025 году за счёт городского бюджета.

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