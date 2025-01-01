Пропавший полгода назад в Перми мужчина найден живым Поделиться Твитнуть

В Перми завершились поиски 53-летнего Эдуарда Степанова, который исчез осенью прошлого года. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда имени Ирины Бухановой.

Мужчина исчез 5 октября. Поисковые мероприятия длились более шести месяцев. Последний раз пропавшего видели, когда он покинул территорию вокзала Пермь II. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

В соцсетях поисковый отряд имени Ирины Бухановой 26 апреля объявил о завершении поисков. Степанов был найден живым. В связи с этим поисковики обратились к пермякам с просьбой удалить все ранее опубликованные ориентировки, а также воздержаться от каких-либо комментариев в адрес найденного мужчины.

Детали исчезновения и обстоятельства его пребывания вне дома в период поисков не разглашаются.

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