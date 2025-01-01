Родители выпускников школ Перми назвали самые популярные направления для поступления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более половины (55%) родителей девятиклассников, не стремящихся продолжить обучение в 10 классе, ориентируют своих детей на поступление в техникумы и колледжи. Среди родителей выпускников 11-х классов 62% сообщили о стремлении их детей к высшему образованию, а 10% видят будущее своих детей в среднем профессиональном образовании. Об этом сообщает SuperJob.

В 2025 году наиболее востребованным направлением среди абитуриентов вузов остаются информационные технологии. Почти четверть (23%) опрошенных родителей сообщили о желании своих детей стать программистами или экспертами в области кибербезопасности. На втором месте по популярности — инженерные специальности (18%). Профессия врача занимает третье место (14%). Около 8% респондентов сообщили о стремлении детей к научным областям, как фундаментальным, так и прикладным. Столько же родителей (8%) видят своих детей в будущем учителями, а 7% готовят их к карьере юристов.

Среди абитуриентов, выбирающих среднее профессиональное образование, сфера IT также занимает лидирующую позицию (25%). На втором месте по популярности находятся медицинские специальности, такие как медсестра или фельдшер (14%). Рабочие профессии в строительстве и производстве занимают третью строчку (13%). В пятёрку лидеров также вошли педагогические специальности (11%) и юриспруденция (7%).

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