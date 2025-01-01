Стоимость активов Пермского моторного завода ушла в минус Это произошло на фоне роста долгов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе АО «ОДК-Пермские моторы» предоставило информацию об изменениях в величине чистых активов (разница между активами и обязательствами) на конец первого квартала 2025 года. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистые активы компании на 31 марта 2025 года имели отрицательное значение в 423 млн руб., в то время как на конец 2024 года их величина составляла положительные 1,412 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

За рассматриваемый период кредиторская задолженность АО возросла почти на 9%, увеличившись с 68 до 74 млрд руб. Следует отметить, что значительный скачок в росте данной задолженности произошел годом ранее — на 54%, с 44 до 68 млрд руб.

В течение квартала произошло уменьшение объёма денежных средств на счетах компании — с 9,9 до 4,4 млрд руб. Дебиторская задолженность также снизилась на 2 млрд, с 39 до 37 млрд руб.

АО «ОДК-Пермские моторы» специализируется на производстве двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок, используемых для электростанций и транспортировки газа. Ключевым продуктом предприятия являются двигатели семейства ПС-90А. В настоящее время завод активно занимается освоением серийного производства двигателей ПД-14 для среднемагистрального самолёта МС-21. Кроме того, «ОДК-ПМ» планирует производить газогенераторы для двигателя ПД-8, который предполагается использовать в импортозамещающей версии самолёта «Сухой Суперджет». Стоит отметить, что бухгалтерская отчётность АО не публикуется с 2018 года.

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