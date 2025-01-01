В Прикамье налоговая ликвидирует построившую небезопасное жильё для сирот компанию Дмитрий Седов, представитель ООО «Квадра Групп», был арестован 11 января Поделиться Твитнуть

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Согласно «СПАРК-Интерфакс», 23 апреля Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации ООО «Квадра Групп». На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Компания известна тем, что построила в Кудымкаре небезопасное жильё, предназначенное для детей-сирот. Ранее компанию возглавлял Дмитрий Седов, бывший директор ИК «Витус».

Напомним, в апреле 2015 года ООО «Квадра Групп» стало победителем аукциона, объявленного администрацией Кудымкара, на комплексное освоение территории с целью строительства жилья. По мнению администрации Кудымкарского муниципального округа, застройщик допустил нарушения при возведении жилого дома в рамках муниципального контракта, что привело к сокращению нормативного срока службы конструкций. Дефекты были обнаружены в течение гарантийного периода. Впоследствии отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми возбудил исполнительное производство о взыскании с ООО «Квадрагрупп» 42,5 млн руб. Местные власти добивались возмещения затрат из местного бюджета, связанных с устранением дефектов, допущенных при строительстве многоквартирного дома по ул. Онькова, 24б.

Дмитрий Седов, представитель ООО «Квадра Групп» и бывший директор ИК «Витус», был арестован 11 января. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). До 9 февраля Седов находился в СИЗО. Следственный комитет полагает, что под руководством Седова с 2015 по 2016 год в Кудымкаре были построены небезопасные жилые дома, так как при их возведении использовались блоки ячеистого бетона с недостаточной прочностью.

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