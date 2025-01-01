Четверть работников Перми винят в эмоциональном выгорании руководство Поделиться Твитнуть

Синдром эмоционального выгорания приобретает всё большее значение в современном обществе. Согласно данным исследования, проведённого сетью клиник «Будь здоров» совместно с сервисом «Виртуальная клиника» страховой компании «Ингосстрах», а также опроса сервиса SuperJob среди трудоспособного населения Перми, каждый четвёртый участник (24%) считает, что причиной такого состояния является некомпетентное руководство и неэффективная организация рабочего процесса.

Перегрузка является причиной для 19% опрошенных, а рутина – для 17%. Нездоровая атмосфера в коллективе и низкая заработная плата были названы факторами выгорания 15% респондентов. Недостаток отдыха отметили 12%. Мужчины чаще винят руководство, а женщины – загруженность, атмосферу на работе и усталость.

Основным признаком «выгорания» пермяки считают отсутствие желания трудиться (36%). На втором месте – ощущение хронической усталости (29%), за которым следует апатия (28%). Нервозность и раздражительность отмечают 24% респондентов, а подавленное настроение – 11%. Примечательно, что женщины чаще указывают на все эти симптомы, чем мужчины.

Для скорейшего восстановления респонденты рекомендуют отдых и отпуск (26%). 12% советуют сменить работу, 9% – заняться спортом, гулять и путешествовать. 6% считают, что необходимо разнообразить работу, 2% – найти хобби, и столько же – добиваться повышения зарплаты.

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