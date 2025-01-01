Пермь, Кудымкар и Пермский край стали обладателями всероссийских туристических премий Гран-при завоёваны в двух номинациях Поделиться Твитнуть

В рамках Форума туристических регионов и городов были объявлены результаты двух премий: «Туристические города» и «Регионы туризма и гостеприимства». Пермский край одержал победу и занял высокие места в ряде категорий, сообщил в своём тг-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Так, Пермский край получил гран-при в категории «Регион MICE-туризма» (деловой туризм), завоевал первое место в номинации «Регион промышленного туризма» и третье — в категории «Регион сувенирной туристической продукции».

Пермь завоевала первые места в номинациях «Город MICE-туризма», «Город гастрономического туризма», «Город молодёжного туризма», «Город креативного туризма», а также второе место в категории «Город туристической сувенирной продукции».

Кудымкар завоевал гран-при в номинации «Город этнокультурного туризма».

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