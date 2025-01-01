Жители села Култаево в Пермском округе обеспокоены массовой вырубкой леса Власти прокомментировали ситуацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители села Култаево в Пермском муниципальном округе обеспокоены вырубкой лесного массива в окрестностях местного водоёма. Люди подозревают, что под прикрытием санитарной рубки, вызванной нашествием уссурийского полиграфа, происходит масштабная вырубка деревьев с целью подготовки территории под возведение жилья. Пользователи в соцсетях делятся фотографиями недавних спилов, утверждая, что поваленные деревья не имеют повреждений от короеда.

Директор Пермского лесничества Иван Яруничев заявил, что о строительстве жилых объектов на данной территории не может быть и речи, жителям Култаево не стоит беспокоиться.

«Участок возле пруда, где проходит санитарная вырубка пораженных деревьев, относится к лесному фонду и находится в федеральной собственности, поэтому использование земли не в соответствии с категорией может расцениваться как самозахват, за который предусмотрено административное наказание и крупный штраф. Здесь нельзя строить вообще ничего, тем более жилые дома», — отметил он.

Напомним, что уссурийский полиграф был впервые обнаружен в Пермском крае летом 2022 года в пределах Пермского и Добрянского округов. Изначально очаг распространения находился в районе Восточного обхода Перми. На сегодняшний день вредитель распространился по многим территориям края.

Как сообщили в администрации Пермского МО, работы в районе Култаево начались 10 марта. В настоящий момент они временно приостановлены в связи с началом сезона гнездования серых цапель в лесном массиве у пруда. Птицы уже приступили к выведению потомства. Возобновление вырубки запланировано на август, а завершение — до конца текущего года.

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