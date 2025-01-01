В Перми остановлен поиск пропавшего пять дней назад 13-летнего подростка Поделиться Твитнуть

Как сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей», поисковая операция по розыску 13-летнего мальчика, исчезнувшего в Перми после выхода из дома в Индустриальном районе 22 апреля, завершена.

Его искали в течение пяти дней. 26 апреля к поискам пропавшего в краевом центре школьника присоединились добровольцы. Они распространяли информацию о мальчике и просили жителей города оказать содействие в его обнаружении.

Вечером 26 апреля поисковый отряд объявил о прекращении поисков.

«Найден! Жив!» — заявили представители отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей». Они также поблагодарили всех, кто помогал в поиске и попросили убрать репосты,

Информация о обстоятельствах обнаружения ребёнка не разглашается.

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