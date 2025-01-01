Вывески вдоль гостевого маршрута Перми будут преимущественно белого цвета Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

На пленарной сессии Пермской городской думы 24 апреля депутаты рассмотрели вопросы определения границ гостевого маршрута и унификации требований к вывескам вдоль него в рамках внесения изменений в Правила благоустройства.

Маршрут проходит от ш. Космонавтов до Гознака, охватывает район ДКЖ, площадь Гайдара, Пермь II, а затем следует по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева. С целью придания ему единого стиля и цветового оформления, предлагается стандартизировать требования к размещаемым вывескам.

Особое внимание в оформлении настенных и консольных конструкций на протяжении маршрута будет уделено цветовой гамме. Предпочтительными являются белый цвет или белый с элементами корпоративного цвета. Корпоративный цвет также допустим на боковых панелях вывесок. Использование чёрного цвета возможно при условии, что он является частью общего цветового решения фасада здания. Для государственных и муниципальных организаций допускается использование серебряных и золотых оттенков. Информационные таблички должны быть выполнены из прозрачных материалов, таких как стекло или пластик, с использованием черного или белого текста.

Для адаптации вывесок к новым требованиям предусмотрены переходные этапы: до 1 сентября 2026 года — для приведения в соответствие вывесок, расположенных в пределах туристического маршрута, до 1 декабря 2025 года — для вывесок за его пределами, не отвечающих установленным нормам.

В Правила благоустройства также вносятся изменения, касающиеся озеленения. В частности, вводится определение «ландшафтный парк», учитывая создание подобных территорий в рамках проекта «Зелёное кольцо». Дополнительно предложено установить требования к высоте газонов, не относящихся к общественным зонам, и конкретизировать требования к материалам, используемым в мобильных конструкциях озеленения.

Депутаты поддержали внесение изменений в Правила благоустройства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.