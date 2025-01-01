В Перми возбудят уголовное дело по факту драки школьников с мигрантами Один несовершеннолетний получил ранения Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки в Перми с участием несовершеннолетних и приезжих.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления следкома, речь идёт о столкновении между мигрантами и учениками неподалеку от учебного заведения — информация о нём появилась в социальных сетях. Сообщается, что в результате инцидента один из несовершеннолетних получил ранения.

Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчёт о ходе расследования.

Ранее в сообществе «Пермь Активная» сообщалось, что 25 апреля в краевом центре на стадионе у гимназии №31 произошёл конфликт шестиклассников с группой мигрантов. Завязался спор за территорию — и конфликт перерос в драку. Один из школьников получил удар по голове, после чего стал жаловаться на ухудшение слуха. После этого охранник вмешался и выгнал посторонних за пределы школьной территории.

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