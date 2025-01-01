Парапланерист из Прикамья разбился в Чегемском ущелье Он получил смертельные травмы, ударившись о скалы Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Пермского края, который совершил жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

После сообщения о происшествии на место инцидента сразу выехали спасатели МЧС России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что парапланерист состоял в группе, которая не была зарегистрирована. Он получил смертельные травмы. На месте работают также следователи СК.

По предварительным данным, происшествие случилось 26 апреля во время полёта в районе парадрома в Чегемском ущелье: парапланерист не справился с управлением и разбился о скалы.

На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве девяти человек.

В ведомстве напоминают, что горы — это место повышенной опасности для жизни и здоровья людей, поэтому всем туристам рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

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