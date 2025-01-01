«Единая Россия» Прикамья присоединилась к Всероссийскому субботнику Экологические мероприятия проходили сразу в двух точках Поделиться Твитнуть

26 апреля 2025 года в городах и сёлах России состоялась традиционная всероссийская экологическая акция — ежегодный Всероссийский субботник. Субботник проходил под эгидой партии «Единая Россия».

В саду памяти на ул. Уральской активисты «Молодой гвардии» и добровольцы движения «Волонтёры Победы» под руководством губернатора Пермского края, секретаря реготделения партии Дмитрия Махонина покрасили известью деревья и завязали саженцы, которые посадили в прошлом году в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

Данная инициатива проходит в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Акция организована в поддержку национального проекта «Молодёжь и дети» и приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также проводится в Год защитника Отечества.

Вторая точка — территория Комсомольского проспекта. Члены регионального политсовета, сотрудники исполкома, сторонники и молодогвардейцы общими усилиями убрали мусор, накопившийся за год, старую листву и ветки — всего около 70 мешков.

Открывая мероприятие первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев обратился к участникам субботника: «Сегодня мы проводим традиционный общегородской субботник. Благодаря вашему активному участию и ответственному отношению к общему делу город преобразится. Станет чище, уютнее и приятнее жить».

Отметим, в этом году «Единая Россия» уже стартовала с субботниками: в муниципалитетах Прикамья единороссы начали кампанию по приведению в порядок ко Дню Победы исторических объектов и воинских захоронений, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

«Пусть субботники станут доброй традицией каждого квартала, микрорайона и города, ведь вместе мы можем сделать наш край, нашу страну ещё прекраснее и благоустроеннее!» — отметил Вячеслав Григорьев в завершение субботника.

Напомним, забота об окружающей среде — неотъемлемая часть Народной программы партии «Единая Россия».

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