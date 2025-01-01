В Прикамье почтили память героев Чернобыля В ликвидации последствий аварии участвовали более 5 тысяч жителей региона Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В краевой столице у мемориала «Жертвам радиационных катастроф», посвящённого ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС почтили память геров, которые участвовали от Пермского края. В этом году исполнилось 39 лет с момента страшной аварии.

Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с 1986 по 1990 годы более пяти тысяч жителей Прикамья участвовали в ликвидации её последствий. Это и военнослужащие, и учёные, и строители, и водители, и медработники, и добровольцы.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Всем пришлось трудиться в сложнейших условиях. В район аварии отправили корабль «Азербайджан» Пермского речного пароходства со 113 членами экипажа на борту. Два года он обеспечивал электроэнергией береговые службы, служил плавучей гостиницей для ликвидаторов, доставлял грузы. Строительный отряд «Прикамье» возводил жилье для эвакуированных», — написал Махонин в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Глава региона также отметил, что краевой архив социально-политической истории собрал все истории в книге «Пермский край и ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС».

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