В Перми на архитектурную подсветку улицы Строителей выделят 98 млн рублей Подрядчик должен установить её до конца ноября этого года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевые власти ищут подрядчика для проведения работ по установке современной архитектурной подвески на на переходе «ул. Строителей — площадь Гайдара». Она призвана подчеркнуть эстетическую привлекательность этого участка. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Сейчас власти проводят конкурс на выбор подрядчика для реализации проекта. Его стоимость оценивают в 98,3 млн руб. Заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

В техзадании говорится, что подрядчик должен смонтировать художественное освещение на участке от пересечения с улицами Папанинцев, Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Кроме того, подрядчику предстоит не только установить подсветку, но и провести пусконаладочные работы. После завершения работ победитель аукциона должен утилизировать все строительные отходы.

Срок реализации проекта с 1 июня по 30 ноября 2025 года.

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