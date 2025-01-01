В Перми на архитектурную подсветку улицы Строителей выделят 98 млн рублей
Подрядчик должен установить её до конца ноября этого года
Краевые власти ищут подрядчика для проведения работ по установке современной архитектурной подвески на на переходе «ул. Строителей — площадь Гайдара». Она призвана подчеркнуть эстетическую привлекательность этого участка. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.
Сейчас власти проводят конкурс на выбор подрядчика для реализации проекта. Его стоимость оценивают в 98,3 млн руб. Заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.
В техзадании говорится, что подрядчик должен смонтировать художественное освещение на участке от пересечения с улицами Папанинцев, Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара.
Кроме того, подрядчику предстоит не только установить подсветку, но и провести пусконаладочные работы. После завершения работ победитель аукциона должен утилизировать все строительные отходы.
Срок реализации проекта с 1 июня по 30 ноября 2025 года.
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