В Пермском округе на пожаре погиб 46-летний мужчина Следователи СК проводят проверку Поделиться Твитнуть

В ночь на 26 апреля в д. Кондратово Пермского округа случился пожар в одой из квартир в жилом доме по ул. Культуры. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины 1979 г.р. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи СК сейчас устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. Сотрудники уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели человека. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:35. На место вызова приехали 19 человек от МЧС и семь спецмашин.

Выяснилось, что из квартиры третьего этажа в пятиэтажном доме идёт густой чёрный дым. Из здания самостоятельно вышли 10 человек. Пожарные 133-й пожарной части с помощью спасустройства вывели на свежий воздух двух человек. В то же время на пожаре был обнаружен погибший.

Открытое горение было ликвидировано в 00:46. Площадь пожара составила 3 кв. м.

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