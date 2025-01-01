На СВО погибли двое многодетных военнослужащих из Прикамья Артём Балуев и Роман Федосеев были двоюродными братьями Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В д. Аникино Верещагинского округа похоронят сразу двух участников спецоперации — Артёма Балуева и Романа Федосеева. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Артём Балуев родился 2 апреля 1987 года в Верещигино. Учился в начальной школе в д. Бородули, а потом в д. Кукеты. После школы окончил училище, получив специальность «осмотрщик-ремонтник вагонов». Отслужив в армии, работал в вагонном депо, в Верещагинском ПРМЗ.

В спецоперации был сержантом, стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. Скончался в госпитале от полученных ран 18 апреля этого года. У него осталось трое детей: две дочери и сын.

Роман Федосеев родился в д. Бородули 16 августа 1993 года. Учился в начальной школе в д. Бородули, а затем в санаторной школе-интернате. После службы в армии получил специальность «механизатор сельского хозяйства» в Зюкайском аграрном техникуме. Позже работал в ОАО «РЖД ПЧ-1» Верещагино монтёром пути.

В СВО был рядовым, оператором первой разведывательной роты. Погиб 9 апреля этого года. У мужчины остались четверо детей (два сына и две дочери).

В администрации округа пояснили, что Артём и Роман — двоюродные братья.

Церемония прощания с военнослужащими пройдёт 28 апреля в 11.00 во Дворце досуга в Верещагино. Затем в 11.30 состоится траурный митинг. Отпевание — в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская»: Верещагино, ул. Жукова, 21а (по ул. Ульяновской). Братьев похоронят в д. Аникино Верещагинского городского округа.

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