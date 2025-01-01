На юге Прикамья простились с участником СВО Радиком Сагитовым Обстотятельства его гибели не сообщаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского округа

В с. Константиновка Пермского края 25 апреля простились с рядовым Радиком Сагитовым, который погиб в зоне боевых дейтствий СВО. Об этом сообщается на офциальной странице Бардымского округа ВКонтакте.

Радик Сагитов окончил Константиновскую основную школу, а с 10 по 11 классы учился в Сарашевской общеобразовательной школе. После этого он обучался на курсах по профессии «Электромонтёр».

​После учёбы работал в различных организациях. В памяти людей остался отзывчивым, добрым, понимающим и хорошим человеком, сообщили в местной администрации.

Фото: Администрация Бардымского округа

В ноябре 2024 года он заключил контракт с Минобороны о прохождении военной службы в вооружённых силах РФ, но через непродолжительное время погиб. Обстоятельства его смерти не уточняются.

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