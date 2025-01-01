Алёна Бронникова Летом в лагерях отдохнут более 140 тысяч детей из Перми На оздоровительную кампанию выделят 409 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На летний отдых и занятость детей из Перми в 2025 году из бюджетов всех уровней направят более 409,3 млн руб. Как сообщается на сайте администрации города, это на 15% больше, чем годом ранее.

Планируется, что всего в этом году летней оздоровительной кампанией будут охвачены более 140 тыс. детей из регионального центра. Бюджетную поддержку получат не менее 50 тыс. школьников, более 10 тыс. из них отдохнут в загородных лагерях.

В Перми на базе 135 образовательных, культурных и спортивных учреждений создадут лагеря с дневным пребыванием, разновозрастные отряды, детские лагеря труда и отдыха, а также многодневные туристические походы. За летний период они охватят около 20 тыс. школьников. Ещё около 10 тыс. будут вовлечены в спортивные мероприятия на спортплощадках, общественных пространствах и учебно-тренировочных сборах. Для молодёжи организуют трудовую занятость в «Отрядах мэра» и трудовых отрядах по месту жительства.

Формы господдержки сохраняются в виде сертификата или компенсации части стоимости самостоятельно приобретённой путёвки. Размер льготы составляет от 30 до 100% стоимости путёвки и рассчитывается с учётом социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

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