Алёна Бронникова Скоростной режим под камерами в Перми чаще всего нарушается на бульваре Гагарина У площади Дружбы фиксируется 13% всех превышений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Геосервис «2ГИС» поделился результатами исследования более 300 млн поездок пользователей по навигатору в 16 российских городах-миллионерах. В рейтинге по количеству наиболее дисциплинированных водителей Пермь оказалась в середине списка.

Как сообщили аналитики, столица Прикамья заняла седьмое место. Доля поездок с нарушениями скоростного режима более чем на 20 км/ч под камерами составила 0,47%. Больше всего случаев — 6,9 тыс. — зафиксировано на бульваре Гагарина.

«Чаще всего нарушение фиксировалось на бульваре Гагарина, ближе к площади Дружбы — на этот участок приходится 13% всех зафиксированных превышений. А если пересчитать все превышения в штрафы, их сумма составила бы 3,5 млн руб.», — рассказали представители сервиса.

Меньше всего нарушителей оказалось в Самаре (0,17%), Красноярске (0,35%) и Омске (0,36%). Чаще всего скоростной режим превышают водители в Москве (1,11%), Волгограде (1,01%) и Екатеринбурге (0,95%).

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