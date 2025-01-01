На развитие Березников в Пермском крае в 2025 году будет направлено 152,5 млн рублей Запланировано порядка 25 различных мероприятий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В 2025 году проект Группы «Акрон» по созданию собственной калийной сырьевой базы — «Верхнекамская Калийная Компания» — направит на развитие Березников 152,5 млн руб. Эти средства пойдут на финансирование инфраструктуры, социальной сферы и поддержку социально значимых проектов.

Соответствующие обязательства закреплены в Соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между ПАО «Акрон» и правительством Прикамья. Подписи под документом, рассчитанным на период с 2025 до 2043 года, поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «ВКК» Александр Пупов.

Так, уже в 2025 году планируется обновление здания будущего молодёжного центра в Березниках и благоустройство пространства для мероприятий в городском парке.

Также во время выезда Александр Пупов сообщил главе региона о реализации инвестпроекта компании по строительству горно-обогатительного комплекса.

«Лично проверил, как предприятие реализует приоритетный инвестпроект. ВКК уже завершает строительство нового горно-обогатительного комплекса на базе Талицкого участка Верхнекамского месторождения. Здесь будут добывать сырьё для производства минеральных удобрений. Уже построены объекты электроснабжения. Спустились также в шахту рудника, оценили современные технологии добычи полезных ископаемых и обсудили с работниками предприятия условия труда», — рассказал в своём telegram-канале Дмитрий Махонин.

С запуском комплекса объём добычи и переработки калийно-магниевых солей увеличится на 2 млн тонн в год, будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест.

Отдельной темой для разговора стало взаимодействие предприятия с учреждениями СПО. На базе Березниковского политехнического техникума создан химический кластер ФП «Профессионалитет». И сегодня компания является одним из ключевых работодателей для его выпускников: студенты изучают технологии, которые нужны на производстве, и проходят стажировку на предприятии.





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