Алёна Бронникова В минприроды рассказали об операции по спасению 25-килограммового бобра в Пермском крае Животное извлекли из дровяника в частном доме Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Прикамье 25 апреля развернули спасательную операцию по вызволению бобра из дровяника частного дома. Животное было обнаружено на территории частного подворья в п. Ивакинский Карьер.

По информации краевого минприроды, информация о бобре поступила из Единой диспетчерской службы госохотинспектору по Александровскому муниципальному округу в 9:00 и передана старшему егерю охотничьего хозяйства Александровское. После чего представитель ведомства и егерь направились к месту обнаружения животного.

«С помощью верёвки, закреплённой на шесте, была предпринята попытка извлечь животное. Со второй попытки спасателям удалось оттащить бобра от дома», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что вес животного составил 25 кг. Бобра погрузили в ковш трактора и доставили к реке, где выпустили в естественную среду обитания.

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