Житель Перми лишился автомобиля из-за долгов за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю при содействии специалистов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобиль «Фольксваген Поло» жителя Кировского района Перми, который задолжал за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Транспортное средство было эвакуировано на специальную стоянку. Владелец сможет вернуть его только после полного погашения задолженности, включая оплату пени. Ему придётся компенсировать расходы на эвакуацию и хранение, а также внести исполнительский сбор.

«Фольксваген Поло» стал девятым автомобилем в Пермском крае, арестованным в апреле за долги перед Пермским филиалом «Т Плюс». Только на минувшей неделе своих автомобилей лишились жители Краснокамска и Орджоникидзевского района Перми. Ранее результативные рейды прошли в других районах Перми.

«В этом году значительно выросло количество арестов транспортных средств благодаря новым способам выявления автомобилей должников на улицах и на парковках около жилых домов и торговых центров. Рейды проводятся еженедельно во всех городах присутствия «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае: Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском и Лысьве. Каждый должник по закону уведомляется о наличии долга и имеет возможность погасить задолженность, чтобы избежать негативных последствий. Вместе с тем, мы рекомендуем каждому клиенту убедиться в отсутствии задолженности за тепло и горячую воду и проводить оплату сразу после получения квитанции. В будущем это позволит избежать неприятных эмоций и негативных последствий для семейного бюджета», — отмечает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУ ФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!», направленной на повышение платёжной дисциплины среди населения.





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